В Киеве продолжает восстанавливать работу общественный транспорт. Частные перевозчики возобновили работу на 11 маршрутах, сообщает КГГА.

Возобновили работу маршруты: №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

При необходимости власти обещают увеличивать количество подвижного состава на маршрутах.

Также мы публиковали полный перечень работающих автобусов, которые запустили еще раньше.

Напомним, Кличко рассказал о транспорте в Киеве. Метрополитен возобновил сообщение через Южный мост, для автомобильного сообщения между левым и правым берегами в Киеве работают Дарницкий и Северный мосты, возобновил работу скоростной трамвай №3 Борщаговской линии – от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".

При этом под Киевом из-за желающих вернуться в столицу горожан образовались огромные пробки.

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