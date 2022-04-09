В Киеве ускорили движение городской электрички по кольцевому маршруту на 40 минут. Теперь она будет преодолевать полный круг вокруг столицы за 1 час 50 минут.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Ускорение движения поездов не скажется на количестве остановок - они все сохранятся. Также останется прежней стоимость билетов - 15 гривен.

Первый поезд с Дарницы будет отправляться в 06:31, а со станции Святошин - в 06:30.

С полным расписанием электрички можно ознакомиться по ссылке.

Также в апреле обещают открыть станцию "Русановка", которая не работала с 2011 года.

Напомним, что также в Киеве уже пустили метро с левого на правый берег по Южному мосту.

Также в Киеве возобновили работу маршрутки. Мы публиковали список маршрутов.