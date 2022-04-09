Польская железная дорога упрощает правила бесплатного пользования поездами на территории Польши для украинцев. Об этом сообщает Укрзализныця в своих социальных сетях.

"Теперь украинцы, не имеющие загранпаспорта или номера PESEL, но имеющие билет на поезд от Укрзализныци, оформленный в Украине для проезда в Польшу, могут предоставлять его для оформления бесплатных проездных документов по территории Польши", - говорится в сообщении.

Билет на поезд в Польшу, приобретенный в Украине дает право на поездки по железной дороге по территории Польши не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются такими же, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и входят в следующие группы:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

"Перевозить багаж и животных граждане Украины могут бесплатно. Из Польши украинцы также могут бесплатно выехать дальше за границу, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах)", - сообщает железнодорожный перевозчик.

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее мы писали, что Укрзализныця, несмотря на атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, продолжит эвакуацию из Донбасса.

Также "Страна" рассказывала, что Польша приняла уже 2,3 миллиона украинских беженцев.