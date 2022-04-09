Глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк заявил, что сейчас на территории пригорода столицы продолжается разминирование. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

"На территории Киевской области продолжается разминирование освобожденной территории. Уже уничтожено почти 10 тысяч взрывоопасных предметов. Возвращаться к освобожденным населенным пунктам еще очень опасно", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Павлюка, сейчас продолжаются работы по возобновлению подачи электричества и других коммуникаций.

Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте

"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны