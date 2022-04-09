Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что нельзя исключать угрозы повторного нападения России на Киев. Также наступление может готовиться и на Одессу. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Если говорить о столице и о Киевском направлении, и о группировке российских войск в Беларуси – к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак", - сказал он.

В то же время Денисенко добавил, что противник также может напасть на Одессу. Но пока все ключевые боевые действия сосредоточены на Донбассе.

"Основная военная история и стратегия – это Донецкая и Луганская области", - уточнил он.

Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте

"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны