Популярное британское издание The Guardian опубликовало редакционную статью, в которой обвиняет НАТО в трусости и требует от Альянса вмешаться в российско-украинскую войну.

Статья опубликована под названием "Обзорный взгляд на реакцию Запада касательно войны Украине".

"Ракетный удар России по железнодорожной станции Краматорск — акт непростительного варварства. Сколько еще таких зверств должно произойти, прежде чем западные лидеры признают, что их стратегия в отношении Украины проваливается? Сколько еще детей должно умереть, прежде чем НАТО перестанет оправдываться за бездействие? Сколько еще осталось, прежде чем Джо Байден, Борис Джонсон, Олаф Шольц и остальные встанут перед тем, что кажется неизбежным выбором: либо вмешаться напрямую, либо проиграть?" – говорится в статье.

Вместе с тем в ней говорится о срочных решениях, которые должны быть срочно рассмотрены и приняты.

Первое – прямое вмешательство НАТО, предусматривающее создание безопасного убежища на западе Украины, где могут собираться временно перемещенные лица, а не бежать за границу. Москву стоит заранее предупредить о таком убежище и его границах, а также дать понять – его будут защищать авиация НАТО и сухопутные войска, приглашенные Киевом.

Второе – объявить неоккупированный город Одесса закрытым для посещения. Туда следует направить военно-морские силы, а Россию предупредить о воздержании от бомбардировок. В противном случае Москва может столкнуться с серьезными последствиями.

Третье – до Путина следует донести, что если артиллерийские и ракетные атаки по мирным жителям будут повторяться, как это случилось в Краматорске, то они будут считаться законными военными целями НАТО.

Четвертое – поставить Киеву танки и истребители.

Пятое – заблокировать весь российский экспорт энергоресурсов.

"Это радикальный выбор. Риски очевидны. Но единственная альтернатива — бесконечная бойня. Если Запад серьезно относится к прекращению войны, эти и подобные решительные действия могут оказаться единственным оставшимся выходом", - добавили в редакции.

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