Заммэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" рассказал, что Изюм по-прежнему находится в оккупации российских войск.

"Есть обстрелы в разных частях города, не такие интенсивные, как были, но есть. Также идут большие передвижения российских войск. Сейчас в город пребывает много новых подразделений оккупантов. Идёт постоянное перемещение военных по городу. Я не военный, но, насколько я понимаю, они готовятся к наступлению. Насколько мне известно, их поведение в городе достаточно агрессивное", — сообщил Мацокин.

Он также сообщил, что в Изюме тяжёлая ситуация с лекарствами и продуктами.

"Есть проблемы с медицинским обеспечением, много звонков от инсулинозависимых людей. Также есть информация, что люди частично пытаются выезжать в Купянск, который также оккупирован, но там гуманитарная ситуация немного лучше и нет таких больших разрушений. В городе остаётся приблизительно 15 000 человек", — рассказал Мацокин.

Ранее мы писали, что в оккупированном Изюме осталось менее половины населения, воду люди набирают в родниках.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.