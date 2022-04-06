Заммэра Изюма Владимир Мацокин рассказал "Стране", что в городе осталось приблизительно 20 тысяч людей.

"На сегодняшний день город полностью оккупирован. Россияне привозят гуманитарку, чтобы создать картинку для своих ТВ. Горожане сами скооперировались, используют запасы, которые у них были. Сегодня — это единственный способ выживать. Централизованного водоснабжения давно нет, поэтому люди пользуются колодцами, набирают воду в родниках, также когда были дожди — собирали дождевую воду для технических потребностей, люди набирают воду в реке Северский Донец, в том участке где безопасно", — рассказал Мацокин.

Также Мацокин рассказал, что интенсивность бомбардировок сейчас не такая, как раньше, но все же есть случаи попадания в жилые дома.

"Эвакуация идёт из Изюмского района, а не из города Изюма. Украинская власть постоянно пытается организовать "зелёные коридоры". Но на сегодняшний день никакого соглашения нет, потому что это обусловлено напряжённой ситуацией, которая сейчас складывается на фронте по направлению в Славянск и Барвинково", — сообщил Мацокин.

Отметим, что до начала войны в городе Изюм проживали более 40 тыс. людей.

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"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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