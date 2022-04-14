Флагманский корабль Черноморского флота Российской Федерации ракетный крейсер "Москва" затонул.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - говорится в сообщении ведомства.

Экипаж с крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, добавили в Минобороны России.

Напомним, вечером 13 апреля в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России и на судне начался пожар. В российском военном ведомстве эту информацию вскоре подтвердили. Кроме того, в Минобороны рассказали, что на борту "Москвы" сдетонировали и взорвались боеприпасы.

А сутки спустя западные СМИ со ссылкой на власти США написали, что пожар на корабле все еще продолжается.

Также в США заявили, что после инцидента с крейсером "Москва" абсолютно все военные корабли России отошли дальше от украинского берега Черного моря.