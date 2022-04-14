В США наблюдают, что российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе дислокации крейсера "Москва", отошли к югу, дальше от украинского берега.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны США.

"Мы заметили, что другие черноморские корабли, действовавшие вблизи "Москвы" или в северной части Черного моря, все двинулись дальше на юг после повреждений, которые получила "Москва". Итак, они все, все северночерноморские корабли сейчас отошли, подальше от северных районов, где они действовали", – сказал чиновник.

Он также сообщил, что у США нет информации о причине повреждения крейсера "Москва". США считают, что судно получило значительный ущерб, но ничего не знают о жертвах среди экипажа. В США предполагают, что корабль сохранил плавучесть и своим ходом отправился, вероятно, в Севастополь для ремонта.

Тем временем издание The Telegraph пишет, что без крейсера "Москва" российский черноморский флот стал очень уязвим для ракет и беспилотников, так как это единственный корабль во флоте, оснащенный средствами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.

Благодаря этому оснащению "Москва" обеспечивала воздушное прикрытие других кораблей во время их операций, в том числе обстрелов побережья и маневров морского десанта.

Напомним, вчера вечером в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России - крейсеру "Москва".

"Страна" разбиралась, что произошло с кораблем.