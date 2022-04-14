В Пентагоне подтвердили повреждение российского крейсера "Москва", но он все еще может идти своим ходом.

Об этом CNN сообщил пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби.

"Корабль способен идти своим ходом, и он движется в восточном направлении. Мы думаем, что его, вероятно, поставят в Севастополь на ремонт", - сказал Кирби.

При этом США пока не располагают информацией о причине взрыва, но не исключают попадание украинской ракеты "Нептун".

"Мы видели сообщения в соцсетях, что, возможно, это была поразившая его украинская ракета береговой обороны. Мы не можем этого исключать, прямо сейчас у нас недостаточно информации", - заявил Кирби.

Таким образом Пентагон опровергает данные ВСУ, что "Москва" начала тонуть после поражения.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что произошло с ракетным крейсером "Москва".

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.