В Пентагоне заявили, что крейсер "Москва" подбит, но остается на ходу. Его могут отремонтировать в Севастополе
В Пентагоне подтвердили повреждение российского крейсера "Москва", но он все еще может идти своим ходом.
Об этом CNN сообщил пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби.
"Корабль способен идти своим ходом, и он движется в восточном направлении. Мы думаем, что его, вероятно, поставят в Севастополь на ремонт", - сказал Кирби.
При этом США пока не располагают информацией о причине взрыва, но не исключают попадание украинской ракеты "Нептун".
"Мы видели сообщения в соцсетях, что, возможно, это была поразившая его украинская ракета береговой обороны. Мы не можем этого исключать, прямо сейчас у нас недостаточно информации", - заявил Кирби.
Таким образом Пентагон опровергает данные ВСУ, что "Москва" начала тонуть после поражения.
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