В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия сама обстреляла свои территории в пограничных районах для "нагнетания антиукраинской истерии".

Сообщение размещено на Facebook-странице ЦПД СНБО.

В ведомстве говорят, что спецслужбы России "приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ".

"Ранее ЦПД при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага по совершению серии террористических актов на российском приграничье для консолидации россиян против украинцев", - говорится в сообщении ЦПД СНБО.

Напомним, что 12 апреля разведка сообщала, что спецслужбы РФ планируют теракты в Белгороде и Крыму для нагнетания антиукраинских настроений.

После этого в Минобороны РФ начали угрожать ударами по Киеву в случае обстрелов российской территории.

А вслед за этим произошли и обстрелы в Брянской области, в которых РФ обвинила Украину.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.