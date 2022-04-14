В СНБО заявили, что Россия обстреливает свои же территории для "нагнетания антиукраинской истерии"
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия сама обстреляла свои территории в пограничных районах для "нагнетания антиукраинской истерии".
Сообщение размещено на Facebook-странице ЦПД СНБО.
В ведомстве говорят, что спецслужбы России "приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ".
"Ранее ЦПД при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага по совершению серии террористических актов на российском приграничье для консолидации россиян против украинцев", - говорится в сообщении ЦПД СНБО.
Напомним, что 12 апреля разведка сообщала, что спецслужбы РФ планируют теракты в Белгороде и Крыму для нагнетания антиукраинских настроений.
После этого в Минобороны РФ начали угрожать ударами по Киеву в случае обстрелов российской территории.
А вслед за этим произошли и обстрелы в Брянской области, в которых РФ обвинила Украину.
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