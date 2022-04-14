В аннексированном Севастополе приземлился Ту-154М. СМИ пишут, что это в экстренном порядке прибыла правительственная делегация из РФ.

О прибытии самолета свидетельствуют данные с Flightradar24.

Самолет с указанным бортовым номером RF-85856 относят к военно-морскому флоту России.

По одной из версий, визит связан с поражением в Черном море ракетой "Нептун" крейсера "Москва" в Черном море, который, по заявлению Минобороны РФ, сейчас пытаются буксировать а Севастополь.

Также напомним, что недавно в части Крыма ввели желтый уровень террористической опасности.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.