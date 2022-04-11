На севере аннексированного Крыма ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Об этом написал в своем Телеграм-канале "глава" Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, режим устанавливается в связи с проведением "специальной военной операции и возможными провокациями пособников" киевской власти. Он начал действовать с 20:00 11 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма.

"Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме. Режим будет действовать 15 суток до 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года", - заверил Аксенов.

В этот период правоохранительные органы, органы безопасности, исполнительные органы, а также органы местного самоуправления примут дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности людей и государства. Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет.

Аксенов попросил крымчан проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщать в правоохранительные органы.

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