В России продолжают активно прокачивать тему "присоединения" к аннексированному Крыму захваченных украинских территорий в Херсонской и Запорожских областях. И создание на их основе нового региона в составе РФ.

Об этом, в частности, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет,.

"Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет играть Крым. В административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины", - заявил Шеремет.

Ранее крымский историк Сергей Галани также выступал с подобной инициативой.

СМИ публикуют карту этой Таврической губернии, которая существовала в таких границах с 8 октября 1802 года по 18 октября 1921 года.

Ранее Арестович заявил, что россияне уже подготовили Херсон к сдаче.

Тем временем в НАТО считают, что Россия попытается завоевать сухопутный коридор с Донбасса в Крым.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.