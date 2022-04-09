Бывший глава херсонской облгосадминистрации был похищен оккупантами. Сообщается, что его украли утром 9 апреля.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

"Час назад в Херсоне украли бывшего голову Херсонской ОДА Путилова Андрея Станиславовича", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 31 марта по данным Офиса президента Украины, в плену армии РФ находились 24 чиновника органов местной власти и государственных служащих.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что некоторые похищенные российской армией мэры украинских городов на временно оккупированных территориях были найдены мертвыми.

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