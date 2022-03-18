Секретарь горсовета Новой Каховки Дмитрий Васильев похищено россиянами и уже более двух суток удерживается в подвале захваченного здания полиции города.

Об этом сообщает его жена Людмила Васильева в Facebook.

"Требования россиян к Васильеву - изменить его остро негативную позицию к России на лояльную. Применяется стандартный набор физического и морального давления в том числе элементы пыток", - написала жена.

Ранее мы сообщали о том, что российские войска взяли в плен главу Великобурлуцкой объединенной территориальной общины Виктора Терещенко. Великий Бурлук - населённый пункт к востоку от Харькова близ границы с Россией.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.