В воскресенье, 13 марта, российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Военные преступления становятся системными. Похищен городской глава Днепрорудного Мавеев Евгений Сергеевич", - говорится в сообщении.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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