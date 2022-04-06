Власти Крыма лишат всех "почетных званий" украинского боксера Александра Усика (крымчанина), первого президента Украины Леонида Кравчука, бывшего представителя президента в Крыму Сергея Куницына и других украинских граждан, которые выступили против вторжения в Украину.

Об этом заявил "глава" Крыма Алексей Аксенов в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале.

"Переговорили с Владимиром Константиновым ("председателем Совета Крыма" - Ред.), приняли решение лишить всех званий и регалий, орденов, званий почетных граждан городов и районов всех деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции по отношению к России, к русским, русскоязычным гражданам Украины.

Напомним, ранее Усик обратился к россиянам и Путину и призвал остановить войну.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.