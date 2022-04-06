В сети появилось видео, на котором показан дом чемпиона мира по боксу Александра Усика в Ворзеле (Киевская область). В нем, как писала жена Усика, побывали российские солдаты.

На участке боксера разломана часть забора. На калитке рядом с ней нарисованы буквы V и Z. На крыльце дома - разбитый бокал и пустые бутылки из-под алкоголя. Во дворе сломаны деревья, детская площадка, разрыта земля, разбросана грязная посуда и мусор.

Ранее жена Александра Усика Екатерина, которая сейчас вместе с мужем и сыновьями находится в Праге, писала о пребывании российских военных в их доме в своем Instagram.

Сам Усик вместе с семьей недавно уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.