Чемпион мира по боксу Александр Усик, который записался в тероборону, записал видеообращение на 17-й день войны в Украине.

"За 17 дней войны РФ уничтожает наши города, ровняет их с землей, ровняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города.

При этом цинично врете и продолжаете врать, что это какая-то "спецоперация" и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам.

Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения минимум уже обозлены на вас за ваши действия. Вы знаете, люди, Господь противится гордым людям и он способствует тем, кто любит, кто дарит любовь.

И он противится тем, кто заставляет любить. Мы на своей земле! На своей православной украинской земле",- сказал боксер.

Также он поблагодарил всех украинцев, которые защищают Украины и призвал молиться за мир в Украине.

"Мы отстроим нашу Украину. Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой, цветущей неньки.

Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны - большое спасибо.

Пожалуйста, солитесь Господу Богу за свою страну и свои души. Сейчас начался "великий пост". Я понимаю, что сложно держать пост или в принципе его невозможно на данный момент держать. Но, молитесь, пожалуйста, перед каждым выходом из дома!

Военным нашим, ВСУ, теробороне и всем тем ребятам, которые защищают нашу страну. Ребята, если кто из вас прибегает к Всевышнему, Господу нашему Иисусу Христу в жизни, пожалуйста, обращайтесь к нему и он нам обязательно поможет.

Потому что он видит, он видит то, что происходит, и он нас обязательно защитит! Потому что мы молимся и все у нас будет. Слава Богу! Ребята! Слава Богу за Украину! Всем добра", - сказал Усик.

Напомним, ранее в видеообращении Александр Усик обратился к украинцам и россиянам на двух языках и призвал закончить войну.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно