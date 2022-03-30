Чемпион мира Александр Усик, который недавно уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа, высказался о предстоящем поединке.

Об этом спортсмен сказал в интервью CNN.

"Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю для Украины больше, если буду боксировать, а не стрелять", - заявил Усик.

По его словам, он старается сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не следит.

"Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины. Тяжело, но молитвы Богу помогают", - сообщил боксер.

По его словам, сейчас он сосредоточен на помощи Украине.

"Что-то другое меня сейчас точно не интересует - ни пояса, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы на тренировках и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих людей так же, как они поддерживают меня. Украина победит", - сказал Усик.

Напомним, промоутер Энтони Джошуа заявил, что практически уверен в том, что бой-реванш его подопечного с украинским чемпионом Александром Усиком состоится в июне этого года.

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