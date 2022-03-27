В дом известного украинского боксёра Александра Усика, что находится в Ворзеле под Киевом зашли российские войска.

Об этом в Инстаграме сообщила жена чемпиона мира Катерина Усик.

"Поживите в моем доме! Не долго вам осталось! Дон, дон, дон", - написала жена Усика, потроллив Кадырова.

Скриншот: Instagram/usikkate1

Напомним, что 9 марта дом обстреляли Кадыровцы.

Ранее мы писали, что в начале войны чемпион мира по боксу Александр Усик обратился к россиянам и Путину с призывом остановить войну, а после этого записался в тероборону.

Недавно боксер Александр Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Джошуа. Известно, что бой-реванш Джошуа с украинским чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком состоится в июне этого года.