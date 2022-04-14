Следственный комитет России заявил, что Украина обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области с двух вертолетов. Следком возбудил уголовное дело, сообщается на сайте российского ведомства.

В сообщении говорится, что 14 апреля 2022 года с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области.

По мнению России "ВСУ вступили в преступный сговор, чтобы повлиять на принятие российскими органами власти "решения о прекращении проведения специальной военной операции".

В результате обстрела в поселке Климово повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина.

Напомним, что после нескольких ударов и взрывов на территории России, Минобороны России заявило, что будет наносить удары "по центрам управления" в Киеве, в случае ударов по территории РФ, в которых Москва обвиняет Украину. Украина заявляет, что удары не наносит, а это провокации российских спецслужб.

За сегодня это уже второй предполагаемый обстрел Украиной российских территорий. Так, ФСБ заявило о том, что Украина из минометов обстреляла российский пограничный пункт. Там обошлось без жертв.

До этого все предполагаемые обстрелы были по нефтебазе или складу с оружием, сообщений об обстреле жилых кварталов Украиной от России не поступало.