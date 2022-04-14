Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил свою позицию по отказу называть происходящее в Украине "геноцидом".

Об этом он сказал в интервью еженедельнику Le Point.

По словам Макрона, он предпочитает быть "осторожнее с терминами" и выразил уверенность, что для того, чтобы положить конец войне, бесполезно заниматься "словесной эскалацией".

"Я бы сказал, что Россия в одностороннем порядке развязала жестокую войну, что сейчас установлено, что военные преступления были совершены российской армией и что теперь необходимо найти виновных, - сказал президент. - То, что происходит - это безумие, это невероятно жестоко но в то же время я смотрю на факты и хочу сделать все возможное, чтобы и дальше быть в состоянии остановить эту войну и восстановить мир. Поэтому я не уверен, что словесная эскалация помогает делу", - заявил Макрон.

Кроме того, президент Франции заявил, что объяснил Зеленскому в телефонном разговоре утром, почему он против использования термина "геноцид".

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что считает украинский и русский народы братскими и отказался называть действия РФ в Украине "геноцидом", как это ранее сделал президент США Джо Байден.

После этого Зеленский заявил, что хочет срочно обсудить с Макроном его заявление о "братских" украинском и русском народах.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Франции Ле Пен вслед за Макроном отказалась называть действия РФ в Украине "геноцидом".