Лидер Франции Эмманюэль Макрон снова заявил, что на данном этапе не планирует посещать Киев, так как подобный визит принесет конкретные результаты.

Об этом пишет Le Figaro во вторник, 12 апреля.

По словам французского президента, он не собирается пока что посещать украинскую столицу, так как не хочет "идти на поводу у моды".

Напомним, во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам, во второй тур вышли Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. "Страна" ранее разбиралась, станет ли Макрон снова президентом и чего ждать после первого тура выборов во Франции.

Кроме того, мы писали, что вчера Макрон в интервью телеканалу BFMTV дал понять, что не поедет в Киев, пока не будет реальной перспективы организовать диалог президента Украины Владимира Зеленского и Путина.

Также мы разбирались, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

В выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбиралась, как проходила предвыборная кампания во Франции и как с ней были связаны поездки Макрона в Москву и Киев.