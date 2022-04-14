Кандидат в президенты Франции Ле Пен вслед за Макроном отказалась называть действия РФ в Украине геноцидом
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вслед за своим конкурентом на выборах Эммануэлем Макроном отказалась называть войну в Украине геноцидом.
Об этом она сказала в эфире французского ТВ.
"Геноцид - юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным сейчас фактам", - сказала Ле Пен.
Ранее Ле Пен заявила, что считает Крым российским и пообещала в случае победы вывести Францию из командных структур НАТО.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.
Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.