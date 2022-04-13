Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которая в первом туре выборов набрала всего на 4% меньше голосов, чем действующий глава Страны Эмманюэль Макрон , заявила о выходе Франции из командных струтур НАТО в случае ее победы. Также не намерена передавать французские войска под общее командование ЕС.

"Речь идет не о выходе из НАТО, а о выходе из ее общих командных структур", - сказала она на пресс-конференции. Ле Пен напомнила, что Франция покинула интегрированные структуры командования НАТО в 1966 году, когда у власти находился Шарль де Голль. Вернулась страна в эти структуры в 2009 году, при Николя Саркози.

При этом выводить страну из ЕС она не намерена: "Это не моя цель... Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала".

Также Ле Пен заявила, что когда в Украине закончится война, она предложит стратегическое сближение НАТО и России.

Накануне президент Франции Макрон обвинил Марин Ле Пен в тайном стремлении вывести страну из Евросоюза.

"Она хочет выйти (из ЕС), но не считает, что говорить об этом безопасно", - сказал Макрон.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 24 апреля.

Ранее Марин Ле Пен рассказала, какие санкции против РФ хочет отменить в случае победы на выборах президента Франции.

"Страна" подробно рассказывала, станет ли Макрон снова президентом и чего ждать после первого тура выборов во Франции.