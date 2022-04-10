Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год вновь не прозвучало.

Об этом Трамп сказал на митинге в Северной Каролине.

Официального старта кампании от Трампа ждут не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс, хотя действующий президент Джо Байден уже сообщил о намерении побороться за второй срок.



"Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?" — спросил Трамп своих сторонников на митинге в Северной Каролине.



Кроме того, бывший президент продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом.

"От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы в Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил Трамп.

Также бывший президент США сказал, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и пригрозил России действиями со стороны Вашингтона при поднятии темы неконвенциональной конфронтации.

"Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы... Честно говоря, президент России Владимир Путин, вам тоже не следует об этом говорить", — сказал Трамп.

"А если они об этом говорят, нам нужен кто-то, кто знает, как ответить, а не просто сказать: "Ой, там ядерное оружие", — добавил он.

Напомним, в США считают, что Байден не выдержит новых выборов. По мнению экспертов, Байден уже нанес ущерб демократам. Его постоянные словесные оплошности стали подарком Путину и позором для союзников США.

Ранее мы писали, что экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в неразумном использовании стратегического нефтяного резерва, который удалось скопить Трампу.

Также "Страна" сообщала, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп одержал бы победу над Джо Байденом, если бы выборы президента проводились сейчас.

