Президент США Джо Байден, которого Трамп разнёс Байдена за цены на бензин и то, что он не понимает, где и зачем находится, опять оказался в эпицентре критики.

На этот раз глава Соединенных Штатов задремал на официальном мероприятии - 79-летний президент США ненадолго уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware - новейшей атомной подводной лодки SSN 791 типа Virginia, строительство которой обошлось почти в $3 млрд.

Президент США умудрился не отреагировать даже на торжественный залп.

На опубликованном видео видно, как Байден полминуты стоит с закрытыми глазами на церемонии.

Напомним, что это не первый подобный случай за последние годы. В ноябре 2021 года Байден уснул на климатическом саммите в Глазго. Байден также засыпал на двусторонних переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Подлодку спустили на воду еще в октябре 2018 года на базе Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии. Церемония ввода в строй была запланирована на 2020 год, но ее отложили из-за пандемии нового коронавируса.

Атомные подводные лодки типа Virginia вооружены 12 крылатыми ракетами морского базирования Tomahawk и четырьмя торпедными аппаратами с боекомплектом, состоящим из 26 торпед Mark 48.

Отметим, что согласно последним опросам, если бы выборы президента США проходили сейчас, Трамп выиграл у Байдена.

А республиканцы начали расследование недобросовестной цензуры новостей о сыне Байдена в Facebook и Twitter.