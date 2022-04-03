Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в неразумном использовании стратегического нефтяного резерва, который удалось скопить Трампу.

Заявление Трампа опубликовано на его сайте.

Он утверждает, что первым за много десятилетий наполнил этот ранее пустой нефтяной резерв, который должен был быть использован только в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации или конфликта.

"После 50 лет практически бездействия я увеличил наши запасы нефти во время своего правления до 100% и обеспечил низкие цены на энергоносители. Теперь я вижу, как Байден только что объявил, что собирается забрать то, что мы так тщательно и волшебно построили, и это будет тщетной попыткой снизить цены на нефть и бензин. Скоро они снова опустошат запасы. Это просто никогда не заканчивается!", - заявил Трамп.

Также Трамп считает, что Байден довел США до худших времен.

"В самый опасный период жизни у американцев президент, который не понимает, что происходит, что он говорит, где он. Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне", - заявил экс-президент.

Отметим, что при администрации Трампа цена на бензин за галлон (3,785 л) в США в среднем была на уровне 2-3 долларов. Когда Байден вступил в должность - 2,5, сейчас цена превышает 4 доллара, в некоторых штатах находясь на уровне 5-6.

При этом данные Управления энергетической информации США опровергают слова Трампа, что он заполнил пустые резервы нефти до 100%.

Согласно этим данным, когда Трамп вступил в должность в январе 2017 года, в Стратегическом нефтяном резерве находилось около 695 миллионов баррелей нефти. Эта сумма сократилась примерно до 664,6 млн в январе 2018 года, примерно до 649 млн в 2019 и до чуть менее 635 млн в январе 2020 года.

В течение 2020 года объем резерва увеличился до 656 миллионов баррелей на пике, но к январю 2021 года снова упал до 638 ​​миллионов баррелей.

Самый большой объем резервных запасов когда-либо зарегистрированный составлял более 726,6 млн баррелей в начале 2009 года. Поскольку заявленная мощность резерва составляет 714 млн баррелей , администрация Трампа ближе всего подошла к наращиванию резервов до "100%" в момент, когда он вступил только в должность.

Напомним, что Байден обвинил Путина в росте цен на бензин в США.

Ранее Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России.