Президент США Джо Байден связал рост цен на бензин в США со вторжением президента России Владимира Путина в Украину.

Об этом глава Белого дома заявил 31 марта во время отчета о действиях своей администрации по уменьшению влияния повышения цен на энергоносители для американских семей.

Байден сказал, что бензин в США стоит в среднем около 4,20 или 4,22 доллара за галлон по сравнению с 3,30 доллара в начале года.

"Причина этого в войне Путина. И теперь многие люди больше не покупают российскую нефть по всему миру. Я запретил российский импорт нефти здесь, в Америке. Республиканцы и демократы в Конгрессе поддержали это. Это правильно. Но я сказал тогда, что это будет дорого стоить. По мере того, как российская нефть уходит с мирового рынка и предложение нефти падает, цены растут. Теперь повышение цен Путиным бьет по американцам", - сказал Байден.

Он добавил, что цены в США "растут из-за действий Путина".

"Недостаточно предложения. И суть в том, что если мы хотим снизить цены на бензин, нам нужно увеличить предложение нефти прямо сейчас", - сказал президент США.

Между тем на днях Дональд Трамп обвинил действующего главу Соединенных Штатов Джо Байдена в войне Украины с Россией, высокой инфляции и росте стоимости бензина.

Ранее "Страна" сообщала, что США хотят не платить за российскую нефть до конца войны.