В Украину может приехать Дональд Трамп - Арахамия
По неподтвержденной информации, экс-президент США Дональд Трамп и ряд конгрессменов США планируют приехать в Украину. Об этом заявил переговорщик украинской делегации по урегулированию ситуации в Украине Давид Арахамия.
Напомним, Арахамия объявил единственное требование Путина, по которому невозможно достичь согласия на переговорах.
"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .
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