По неподтвержденной информации, экс-президент США Дональд Трамп и ряд конгрессменов США планируют приехать в Украину. Об этом заявил переговорщик украинской делегации по урегулированию ситуации в Украине Давид Арахамия.

Напомним, Арахамия объявил единственное требование Путина, по которому невозможно достичь согласия на переговорах.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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