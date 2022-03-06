Российская сторона подтвердила информацию о том, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 7 марта. Об этом сообщил член российской делегации Леонид Слуцкий.

Ранее эту же дату назвал представитель украинской делегации Давид Арахамия. По его данным, переговоры стартую в 15:00 понедельника.

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