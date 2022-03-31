Федеральная избирательная комиссия США начислила штраф Национальному комитету Демократической партии (НКДП) и избирательному штабу экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Взыскание назначено за нарушения, касающиеся финансирования подготовки досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре с Россией Дональда Трампа.

Как передает ТАСС, соответствующее уведомление распространено комиссией.

В упомянутом досье, опубликованном американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года, утверждалось, что спецслужбы РФ обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Власти США так и не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.

Позже было установлено, что подготовку досье оплачивали НКДП и штаб Клинтон, которая в то время была кандидатом в президенты от демократов. Трамп был ее главным соперником и в итоге одержал победу на выборах.

Как следует из уведомления комиссии, НКДП начислен штраф в размере $105 тысяч. Штаб Клинтон должен выплатить $8 тысяч.

Как уточняется в документе, демократы нарушили закон, поскольку, оплачивая подготовку досье через юридическую контору, указали в отчетности, что средства направлены на юридические услуги, а не на сбор данных о политических оппонентах.

В уведомлении комиссии подчеркивается, что НКДП и штаб Клинтон согласились не оспаривать ее выводы относительно этого дела.

"Мы урегулировали эти давние и глупые жалобы времен выборов 2016 года относительно описания целей расходования средств в нашем докладе Федеральной избирательной комиссии", - заявил представитель НКДП.

Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма.

Трамп ранее не раз подчеркивал, что досье является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". А на днях он подал в суд на Хиллари Клинтон за ложь о его сговоре с Россией на президентских выборах 2016 года.