"Шоу Байдена зависло?": под таким заголовком The Times обсуждает вопрос об умственных способностях Байдена и предполагает, что новых выборов он не выдержит.

"Я буду жестоко честен в этом, я не думаю, что он физически готов снова баллотироваться", - недавно сказал The Times один стратег-демократ. "Ему придется провести энергичную, тяжелую кампанию, которой он не проводил в 2020 году из-за пандемии. Он не сможет выдержать это".

Эксперты считают, что Байден уже нанес ущерб демократам. Его постоянные словесные оплошности стали подарком Путину и позором для союзников США.

"Президент должен избегать публичных выступлений, по крайней мере, когда эта тема важна", - заявил один обозреватель Wall Street Journal.

Насколько велика проблема умственных и физических способностей Байдена? Оценка врача в ноябре показала, что у президента не было неврологических проблем. Единственными медицинскими проблемами, выделенными после "подробного физического осмотра", были походка и кислотный рефлекс, приводящие к периодической очистке горла. Но предположение о том, что Байден страдает от той или иной формы старости, уде укоренилось в СМИ.

"Он не старик, но очевидно, что он теряет шаг", - сказал Рич Лоури, редактор National Review. Один источник, близкий к администрации президента, сообщил, что четырех- или пятичасовые пробелы в расписании президента сейчас совсем не редки. Другой источник в Конгрессе сказал, что сенаторам-демократам становится все труднее проводить время с президентом.

"На данный момент Трамп с большей вероятностью будет кандидатом от республиканцев, чем Байден - кандидатом от Демократической партии", - сказал один из источников. "Этот украинский кризис состарит и 45-летнего. Что он делает с Байденом?"

Вторая проблема, с которой сталкиваются демократы, заключается в том, что Камала Харрис, вице-президент, сама далека от образа убедительного оратора и еще менее популярна, чем ее босс, с рейтингом 37,3%. Это значительно ниже, чем имеет 75-летний Трамп, у которого рейтинг составляет 45%.

Ранее "Страна" писала, что президент США Джо Байден задремал на официальном мероприятии - 79-летний президент США ненадолго уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware - новейшей атомной подводной лодки SSN 791 типа Virginia. Президент США умудрился не отреагировать даже на торжественный залп.

Байдена за цены на бензин и то, что он не понимает, где и зачем находится, опять оказался в эпицентре критики.