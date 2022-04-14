Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что в США идет сбор доказательств, чтобы официально признать на уровне правительства геноцид в Украине.

Об этом чиновница сказала в интервью CNN.

По словам Нуланд, президент США Джо Байден "говорил от всего сердца, когда назвал то, что мы наблюдаем в Украине, геноцидом со стороны Российской Федерации и ее вооруженных сил".

Нуланд добавила, что в США идет "процесс сбора доказательств", чтобы сделать официальное определение геноцида правительством.

"Но я собираюсь предсказать, что то, что назвал президент Байден, - это то, что мы в конечном итоге, вероятно, обнаружим, когда сможем собрать все эти доказательства. Потому что то, что происходит на местах, - это не случайность. Это преднамеренное решение России своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население", - сказала Нуланд.

На вопрос, почему санкции не оказали сдерживающего воздействия на президента России Владимира Путина, Нуланд ответила, что это потому, что Путин "не заботится о своем народе или своей стране, его заботят только его собственные имперские амбиции".

"Он не понимает, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и превращает Россию в тюрьму", - сказала она.

Напомним, 13 апреля Байден впервые назвал действия РФ в Украине геноцидом.

В Кремле назвали заявление Байдена о геноциде в Украине "извращением ситуации".