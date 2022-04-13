Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским.

Об этом она сказала в интервью телеканалу BFM.

По ее словам, она не сожалеет, что ей из-за этого запретили въезд в Украину.

"Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет", - сказала Ле Пен.

Ранее сегодня Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести Францию из командных структур НАТО.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 24 апреля.

Ранее Марин Ле Пен рассказала, какие санкции против РФ хочет отменить в случае победы на выборах президента Франции.

"Страна" подробно рассказывала, станет ли Макрон снова президентом и чего ждать после первого тура выборов во Франции.