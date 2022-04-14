Российская Федеральная служба безопасности заявила, что Украина обстреляла пограничный пункт пропуска в Брянской области в населённом пункте Климово со стороны Украины. Климово находится в паре десятков километров от Черниговской области Украины и соседствует с Гомельской областью Беларуси.

По словам ФСБ, повреждены 2 автомобиля, принадлежащие беженцам. По данным пограничников, пострадавших нет, после минометного обстрела пункт продолжает работать.

Напомним, что после нескольких ударов и взрывов на территории России, Минобороны России заявило, что будет наносить удары "по центрам управления" в Киеве, в случае ударов по территории РФ, в которых Москва обвиняет Украину.

Украина заявляет, что удары не наносит, а это провокации российских спецслужб.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.

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