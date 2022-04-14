Компенсацию за разрушенное войной имущество в Украине планируют выдавать не деньгами, а квартирами или домами.

Об этом в эфире телемарафона заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, такая норма содержится в законопроекте №7198, который предлагает создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

"Рассчитываем, что будет такая возможность, когда человек будет сам выбирать. Например, у него разрушена квартира в городе Харьков, он сможет выбрать и другой город. И наоборот - если разрушена квартира в другом городе, он сможет выбирать квартиру в Харькове", - сказала она.

По ее прогнозу, закон примут во втором чтении и в целом уже в апреле.

Она также сказала, что в "Дие" подано уже более 70 тысяч заявок о поврежденном или разрушенном имуществе.

Напомним, ранее в Минцифры показали, как в "Дие" подать заявку на компенсацию за разрушенное войной имущество.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.