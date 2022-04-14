Россия начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет TACC.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - заявил Медведев.

Напомним, The Times ранее сообщило, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом.

Мы также писали, что президент Финляндии заявил о поддержке большинством граждан страны вступления в НАТО.

В свою очередь, в России пригрозили Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО и заявили, "если руководство Финляндии пойдет на это - это будет стратегическая ошибка".

Также сообщалось, что в Финляндии задумались о преимуществах и рисках вступления в НАТО.