Правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО.

Об этом сообщает финское общественное телерадиовещание YLE.

По данным телерадиокомпании, наравне с преимуществами, которые сможет получить Финляндия от вступления в НАТО, в докладе рассматриваются и возможные риски, в частности, связанные с реакцией на это соседей, в том числе России.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за вступление в НАТО в начале апреля. Тогда же она призвала все стороны к обсуждению.

После вторжения России в Украину о членстве в НАТО заговорила и традиционно нейтральная Швеция. О том, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом, ранее сообщала The Times.

Также мы писали, что Россия пригрозила Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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