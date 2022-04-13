Премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня встретится со шведской коллегой Магдаленой Андерссон, главной темой, вероятно, станет членство стран в НАТО.

Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

"Обсуждения будут сосредоточены на изменившейся безопасности в Европе", - сообщило правительство Финляндии.

Также, по информации СМИ, премьер-министр Финляндии заявила, что парламент страны обсудит членство в НАТО на следующей неделе.

При этом Svenska Dagbladet со ссылкой на источники пишет, что подать заявку на вступление в НАТО Швеция планирует на саммите Альянса в Мадриде 29-30 июня. Сообщается, что вероятно, государство, которое сейчас имеет нейтральный статус, станет членом Альянса уже к концу лета 2022 года.

Партия Андерссон, Социал-демократы, созвала встречу 24 мая, на которой партия, по сообщениям шведских СМИ, выработает окончательную позицию по вопросу НАТО.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин уже выступила за вступление в НАТО в начале апреля. Тогда же она призвала все стороны к обсуждению.

После вторжения России в Украину о членстве в НАТО заговорила и традиционно нейтральная Швеция. О том, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом, ранее сообщала The Times.

Отметим, что Россия пригрозила Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО.