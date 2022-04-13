В Пентагоне не подтверждают стягивание Россией вооружения к границам с Финляндией, о котором ранее сообщала Daily Mail.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает Yle.

По его словам, Пентагон не видел ничего, что подтверждало бы информацию о том, что российская военная техника направляется к финской границе.

Напомним, британская Daily Mail показала видео, как российское тяжелое вооружение, включая ракетные комплексы, перемещается к границе с Финляндией.

Ранее мы писали, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения РФ в Украину.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.