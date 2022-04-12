Владимир Путин сегодня предупредил Запад, что тот столкнется с последствиями, если "ухудшит ситуацию" в Украине, и предупредил о волне беженцев в Европе. А незадолго до этого в сети появилось видео, как российское тяжелое вооружение, включая ракетные комплексы, перемещается к границе с Финляндией.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Президент России заявил, что российская экономика и финансовая система выдержали удар от западных санкций. Также несмотря на отвод российских войск из украинских городов и их сосредоточении на Донбассе глава Кремля сказал, что спецоперация в Украине идет по плану, а Россия достигнет поставленных целей.

Слова Путина прозвучали после того, как появилось видео, на котором якобы российские тяжелые вооружения, включая ракетные комплексы, перемещаются к границе с Финляндией. Это произошло спустя несколько часов после того, как Кремль предостерег своего северного соседа от вступления в НАТО.

На видео, загруженном прошлой ночью, видно, как два российских береговых ракетных комплекса движутся по дороге на российской стороне границы, ведущей в Хельсинки.

Вооружение, замеченное проезжающими мимо указателя на финскую столицу, это предположительно мобильный комплекс береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенный для поражения надводных кораблей до авианосных боевых групп включительно.

Ранее западные СМИ писали, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом.

Между тем в Кремле не считают вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.