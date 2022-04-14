Сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными, об этом сообщает вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук у себя на странице в Facebook.



Как заявила Ирина Верещук, в ходе 4 обмена пленными освобождено 30 украинцев. Из них 17 военных и 5 офицеров.

Скриншот: Facebook/Ірина Верещук

24 марта был произведен обмен военнослужащими между Россией и украинской стороной по формуле 10 на 10. И тогда же вернули украинских пограничников со "Змеиного" и спасательное судно "Сарфир". Как сообщил Ермак, его доставили в румынский порт Сулина. Над возвращением "Сапфира" работал лично Президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация

2 апреля был еще один обмен. Тогда девушки-военнослужащие вернулись домой почти лысыми. Их брили, раздевали и унижали в плену.

9 апреля состоялся третий обмен пленными с россиянами. В Украину удалось вернуть 26 человек, из них 12 – военных и 14 гражданских. Тогда же Украина смогла вернуть своих дальнобойщиков, которые застряли по другую сторону границы. В России остается еще больше сотни украинских водителей фур.