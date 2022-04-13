Спикер Кремля Дмитрий Песков дал понять, что власти РФ не особо воспринимают идею обменять задержанного накануне Виктора Медведчука на украинских пленных.

"Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было. По поводу обмена, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации", - сказал Песков.

Напомним, Зеленский первым сообщил о задержании оппозиционного политика. Затем эту информацию подтвердила СБУ. Также мы разбирались, как исчез и появился Виктор Медведчук и что с ним теперь будет.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.