В Кремле дали понять, что не готовы менять Медведчука на пленных украинцев
Спикер Кремля Дмитрий Песков дал понять, что власти РФ не особо воспринимают идею обменять задержанного накануне Виктора Медведчука на украинских пленных.
"Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было. По поводу обмена, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации", - сказал Песков.
Напомним, Зеленский первым сообщил о задержании оппозиционного политика. Затем эту информацию подтвердила СБУ. Также мы разбирались, как исчез и появился Виктор Медведчук и что с ним теперь будет.
Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.