В Краматорске уничтожен один из цехов завода "Энергомашспецсвязь". Об этом сообщил собственник предприятия, нардеп Максим Ефимов.

Он заявил, что военных на территории не было, разбит технологически-важный для производства цех. Количество жертв и разрушения уточняются.

Отметим, что "Энергмашспецсвязь" производит литые и кованные изделия для металлургии, судостроения, энергетики и общего машиностроения.

Напомним, в больнице умерли еще двое детей, которые пострадали в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске. По данным на утро 14 апреля в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 59 человек, среди них 7 детей.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.