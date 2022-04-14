В больнице умерли еще два ребенка, которые пострадали от ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram-канале.

По данным на утро 14 апреля в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 59 человек, среди них 7 детей.

Напомним, Зеленский заявил, что по вокзалу в Краматорске ударили ракетой "Точкой-У". На ракете было написано "за детей".

Россия отрицает, что нанесла удар по вокзалу этой ракетой. Вместе с тем, в Украине и в Пентагоне не верят заявлениям России.

Мы также писали, что в ЕС и Британии отреагировали на ракетный удар по вокзалу Краматорска и призвали к наказанию Путина.

Вместе с тем, около 60 тысяч жителей Краматорска не намерены покидать свое жилье ни при каком развитии событий.

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