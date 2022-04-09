Мэр города Краматорск Александр Гончаренко рассказал, что около 60 тысяч жителей города не намерены покидать свое жилье ни при каком развитии событий.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Большинство жителей уже покинули город за 45 дней войны. Я считаю, что в городе из 220 тысяч на начало боевых действий, 24 февраля, остается, к сожалению, еще где-то 80 тысяч. Неделю-две и покинет еще около 20 тысяч и будет так, как в 2014 году, 50-60 тысяч оставались и не покидали город. И они сегодня также не имеют намерения покидать, несмотря на призывы", - сказал он.

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